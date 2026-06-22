Над 7 пъти ръст на чуждите инвестиции за първите месеци в еврозоната

Пиксабей

Преките чуждестранни инвестиции в България са нараснали над седем пъти до 2,021 млрд. евро за първите четири месеца на годината, сочат данни на Българската народна банка (БНБ). Периодът съвпада с първите месеци на страната в еврозоната.

За сравнение, през същия период на 2025 г. вложенията в българската икономика са били 276 млн. евро. Значителният ръст се дължи на няколко компонента, като най-голям е делът на реинвестираната печалба от чуждестранните компании, които вече оперират у нас.

Тя възлиза на 1,143 млрд. евро, което е с 50% повече спрямо година по-рано. Това е индикатор за повишено доверие сред съществуващите инвеститори, които влагат печалбите си в разширяване и модернизация на производствата си в България.

Данните на централната банка отчитат и положителна промяна в дяловия капитал. Вложените средства са 243 млн. евро, докато през миналата година е имало отлив от 67 млн. евро. Предоставените заеми от компаниите майки към дъщерните им дружества в страната също са съществени – 634 млн. евро за първите четири месеца на 2026 г., за разлика от миналата година, когато българските фирми са връщали заеми за 412 млн. евро.

Настоящите резултати подкрепят прогнозите, че единната валута ще направи страната по-привлекателна. През ноември миналата година управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви, че еврото ще увеличи сигурността за инвестициите. Преди това имаше и скептични мнения, като според икономиста Георги Вулджев липсваха данни за подобен ефект.

Ръстът на инвестициите надгражда и положителна тенденция от 2025 г., когато България се нареди на 15-о място в Европа по създадени работни места от чужди капитали, които тогава генерираха над 2500 позиции.

Положителна тенденция се наблюдава и при инвестициите на чужденци в недвижими имоти. Отливът на капитали по това перо се е свил значително до 0,6 млн. евро от януари до април. За същия период на 2025 г. изтеглените средства от продажба на имоти, основно от руски граждани, са били 14,3 млн. евро.

Редактор "Екип на Петел",

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