Над 70 двойки си казват "да" на три специални дати в Пловдив този месец

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Много двойки предпочитат да си кажат "да" на дата с повтарящи се цифри. Така в Пловдив на 6 юни ще има истински сватбен маратон. Този ден, според нумеролозите, носи символика на любов, хармония и семейно щастие.

Общо 26 двойки ще си кажат заветното „Да“ на 6.06.2026 г., съобщи директорът на ОП „Радостни обреди“ Чудомира Пинджева, цитирана от Trafficnews . В централния Дом на младоженците всички часове между 10:00 и 16:30 часа вече са заети, което означава десет ритуала в рамките на деня. Още девет двойки ще сключат граждански брак в зала „Тракия“, а седем церемонии ще бъдат изнесени на различни локации.

Сред предпочитаните дати през месеца е и 20.06.2026, когато вече са записани 21 сватби. Още по-голям интерес има към 26.06.2026, за която към момента са заявени 27 ритуала, а до края на записванията се очаква броят им да нарасне.

Редактор "Екип на Петел",

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