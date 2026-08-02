Над 70 гайдари разтърсиха Гела, американец засвири на каба гайда

снимка: Президентство

Повече от 70 гайдари от различни краища на България и чужбина се включиха в 23-тото

Национално гайдарско надсвирване в Гела и превърнаха тазгодишното издание в най-

мащабното досега. Конкурсната програма продължи през целия ден, а рекордният брой

участници постави на истинско изпитание журито, което трябваше да вмести всички изпълнения и да определи най-добрите сред десетки талантливи майстори на каба и

джура гайдата.

Надсвирването бе открито лично от президента на Република България г-жа Илияна Йотова. Сред официалните гости бяха областният управител на Смолян, заместник-

министърът на културата, кметове, народни представители, представители на местната

и държавната власт, както и хиляди гости от България и чужбина, съобщиха организаторите.

Още от ранните часове на деня Илинденските поляни над село Гела се изпълниха със

звука на гайдите. Къмпинг зоните около събора бяха препълнени, а свободните места не

достигнаха за всички желаещи да останат сред природата през трите фестивални дни.

Рекордната посещаемост още веднъж потвърди мястото на Гела като един от най-

големите и обичани национални празници на родопската музика, родовата памет и

българските традиции.

Кулминацията на конкурсния ден бе битката за голямата награда „Дафо Трендафилов“,

която се връчва за втора поредна година в памет на именития родопски гайдар, роден в

Гела.

Състезанието за приза бе изключително оспорвано. След края на основната конкурсна

програма журито извика на индивидуално надсвирване двама от най-силно

представилите се майстори на каба гайдата – Борислав Тонев и Ангел Згуровски.

Двамата представиха допълнителни изпълнения пред журито и публиката, а трудният

избор продължи до последния момент. След прецизно оценяване голямата награда бе

присъдена на Ангел Згуровски от Широка лъка, който стана вторият носител на приза

„Дафо Трендафилов“.

Отличието вече се утвърждава като най-престижната награда на Националното

гайдарско надсвирване в Гела и като символ на приемствеността между поколенията,

които пазят и предават изкуството на родопската каба гайда.

Американец свири на каба гайда в Гела

Сред най-емоционалните моменти на тазгодишното надсвирване бе участието на

американеца Джеймс Коган, който се представи с изпълнение на родопска каба гайда.

Неговото участие показа, че характерният звук на Родопите отдавна е преминал

границите на България и продължава да привлича почитатели от различни части на

света. Джеймс Коган получи специална награда от основния организатор на

Гайдарското надсвирване и Родов събор в Гела и председател на Фондация „Наследство

в бъдещето“ Симеон Караколев.

Караколев връчи специални отличия и на най-младия и най-възрастния участник в

надсвирването. Най-възрастният гайдар тази година бе 81-годишният Георги Червенков

от Пловдив – доказателство, че любовта към гайдата няма възраст и че традицията

продължава да свързва поколенията.

Победителите в конкурсната програма

В категорията каба гайда първи награди получиха:

Първа възрастова група:

Стефан Иванов – НЧ „Братя Миладинови“, София

Георги Мущанов – гайдарски състав „Караджата“, Пловдив

Георги Чилингиров – НЧ „Христо Ботев – 1871“, Смолян

Втора възрастова група:

Иван Атанасов – СУ „Васил Левски“, Елин Пелин

Трета възрастова група:

Кирил Вълчанов – гр. Кричим

Четвърта възрастова група:

Ангел Згуровски – Широка лъка

В категорията джура гайда първи награди спечелиха:

Първа възрастова група:

Стефан Иванов – НЧ „Братя Миладинови“, София

Втора възрастова група:

Преслав Иванов – ОУ „Цар Симеон I“, Варна

Трета възрастова група:

Християн Найденов – НУФИ „Широка лъка“

Четвърта възрастова група:

Стоян Георгиев – с. Оризаре

Гайдарското надсвирване и Родов събор в Гела започнаха в петък и продължават и днес,

2 август. Последният фестивален ден е посветен на родовите срещи, хороводната програма и общото преживяване, което всяка година събира семейства, приятели и почитатели на българския фолклор на Илинденските поляни.

Редактор "Екип на Петел",

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