Над 70 състезатели от 5 варненски университета участваха в кроса „Купа 8 декември“

Снимки: Община Варна

Над 70 състезатели от 5 варненски университета се включиха в поредното издание на лекоатлетическия крос от студентското състезание „Купа 8 декември“, който се проведе по алеите на Морската градина.

Дистанцията при мъжете бе 2000 м, а при дамите 1000, като миналогодишните шампиони защитиха титлите си.

Ето и призовите тройки в двете направления:

Класиране мъже

1.Мартин Атанасов – ИУ

2.Никола Карачоров – МУ

3.Мартин Михов – ВСУ

Класиране жени

1.Наталия Кременска - ИУ

2.Тереза Гемен - МУ

3.Нина Станкова – МУ

На база на индивидуалните резултати се формира и отборното комплексно класиране.

1. Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – 231 т.

2. ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ – 187 т.

3. Икономически университет – 156 т.

4. ВСУ „Черноризец Храбър“ – 76 т.

5. Технически университет – 39 т.

Призьорите в двете направления получиха купи, медали, грамоти и предметни награди от директорът на Дирекция „Спорт към Община Варна – Кристиан Димитров.

Състезанията при студентите продължават и тази седмица с турнирите по мини футбол, стрийтбол 3х3, тенис на маса и плуване, а надпреварата приключва на 19 ноември с турнира по волейбол.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!