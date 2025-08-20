реклама

Над 70 жертви в автобусна катастрофа в Афганистан

20.08.2025 / 09:30 0

снимка Булфото

Повече от 70 души са загинали при катастрофа в провинция Херат, в западната част на Афганистан, според преброяване на местните власти, цитирано от АФП.

До трагедията се стига след сблъсък между автобус, камион и мотоциклет. В автобуса е имало мигранти, пътуващи от Иран.

„76 души са загубили живота си, а трима други са в критично състояние“, съобщи говорителят на провинциалния управител Мохамад Юсуф Саеди след инцидента, предаде Нова тв.

 

