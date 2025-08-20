Над 70 жертви в автобусна катастрофа в Афганистан

снимка Булфото

Повече от 70 души са загинали при катастрофа в провинция Херат, в западната част на Афганистан, според преброяване на местните власти, цитирано от АФП.

До трагедията се стига след сблъсък между автобус, камион и мотоциклет. В автобуса е имало мигранти, пътуващи от Иран.

„76 души са загубили живота си, а трима други са в критично състояние“, съобщи говорителят на провинциалния управител Мохамад Юсуф Саеди след инцидента, предаде Нова тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!