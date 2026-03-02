Над 700 кг марихуана са иззети от полицията през януари

Снимка: Булфото

723 кг марихуана са задържани в периода 1-31 януари 2026 г., показва ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления.

786 са задържаните за престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества. Проведени са 494 специализирани полицейски операции, като са образувани 703 досъдебни производства. Разкрити са и 5 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества, посочват от МВР.

Сред по-характерните случаи е досъдебно производство, при което на територията на област Ямбол е проведена специализирана полицейска операция. На ГКПП Лесово служители на агенция „Митници“ са извършили проверка на товарен автомобил с ремарке с българска регистрация, в който са намерени и иззети 1186 пакета, съдържащи около 700 кг марихуана.

На 19 януари 2026 г. при друга операция на територията на Видин и София, на входа на Видин е спрян лек автомобил с българска регистрация. След извършване на проверка са открити 2 плика, съдържащи почти 1 кг метамфетамин и парична сума в размер на 84 500 евро.

По линия на противодействието на незаконната миграция са проведени 382 специализирани операции и са задържани 12 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни. 48 са новообразуваните досъдебни производства за нелегална миграция (за престъпления по чл. 279; чл. 280 и чл. 281 от НК). Задържаните за незаконно превеждане през границата и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната са 217 души.

На 27 януари 2026 г. под ръководството на СГП е проведена специализирана полицейска операция, част от OTF ITER, на територията на гр. София и областите Търговище, Бургас, Перник, в Брезник и Кюстендил. Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция по отношение на двама участници в престъпната схема с цел пресичане и документиране дейността на организирана престъпна група за преминаване през държавната граница на хора и подпомагане на чужденци да пребивават или преминат през страната. На територията на София и област Перник е извършено претърсване на 9 адреса, където са намерени и иззети 10 мобилни телефона, преносим компютър, 12 СИМ карти, карта памет, 7 дебитни карти, регистрационни талони на автомобили, разписки за извършени преводи и документи. Задържани са 15 лица.

През януари 2026 г. са влезли в сила 306 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 128 - за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

