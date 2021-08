Над 700 вече са жертвите от земетресението в Хаити

Кадър Калвин Хюс

724 вече са жертвите от земетресението със сила от 7,2 по Рихтер в Хаити.

Ранените са хиляди.

Разрушени са стотици къщи, съобщава АП, цитирана от OFFNews

Когато разтресе, хора от карибската островна държава се втурнаха на улицата, за да спасят себе си и да се опитат да помогнат на заклещените под отломките на срутени домове.

Съботното земетресение стана в югозападната част на най-бедната държава на полукълбото, почти разруши някои градове и предизвика свлачища, които допълнително попречиха на спасителните акции.

Бедствието добавя нови трудности към тези, с които се борят хаитяни: коронавирусната пандемия, убийството на президента Жовенел Моиз, задълбочаващата се бедност.

Епицентърът бе на около 125 км западно от столицата Порт о Пренс.

Viewer Discretion: First heart-stopping images of children, babies being rescued by caring Good Samaritans, stepping up to save their neighbor. 💔 #Haiti #earthquake pic.twitter.com/1pYiyZ6Bdx