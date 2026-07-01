Над 7000 служители на МВР получават едновременно пенсия и заплата

Снимка МВР

Точно 7057 служители в системата на Министерството на вътрешните работи получават едновременно и пенсия, и пълна работна заплата от държавния бюджет през текущия месец. Статистиката бе оповестена днес след официална справка от Националния осигурителен институт, изискана по Закона за достъп до обществена информация от гражданина Атанас Тафков и разпространена от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.

Според официалния отговор на осигурителния институт, към 31 март тази година 5175 души са упражнили правото си на пенсия, но продължават да бъдат в активни правоотношения с вътрешното министерство. Тази най-многобройна група обхваща основно редови полицаи и пожарникари.

Отделно от тях, други 595 души също са пенсионери, но остават на работа в структурите на силовото ведомство като държавни служители. Картината се допълва от още 1287 служители, които работят в министерството по трудово правоотношение, но вече са придобили и упражнили правото си на пенсиониране. Парадоксалното в ситуацията е, че държавата продължава да внася осигуровки на тези лица, което води до последващо увеличаване на размера на получаваните от тях пенсии, пише dunavmost.com.

Председателят на АИКБ Васил Велев използва социалните мрежи, за да изрази острото си несъгласие с настоящата нормативна уредба, която позволява подобно продължително черпене на ресурси от държавната хазна. Той критикува модела, подчертавайки тежестта върху реалния сектор.

"Това може да си позволи само много богата държава! Но даже и те не го правят! Защото държавата пари няма. Тя ги взима от работещите хора в икономиката, а в другите държави, те не разрешават", написа Велев в своя личен профил.

Възможността служители в сектор „Сигурност“ да продължават да работят на същите позиции след придобиване на право на пенсия не е нова, но изнесените мащаби от над седем хиляди души провокират сериозни въпроси относно разходването на публичните средства и ефективността на системата.

Редактор "Екип на Петел",

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