Над 75 млн. лева за рибарите и морския бизнес вече са договорени

Над 50 на сто от бюджета на Програмата "Морско дело, рибарство и аквакултури" (ПМДРА) ще бъде договорен до края на годината, каза зам.-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева по време на Международния форум "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще" в Бургас.

"Общият бюджет на програмата възлиза на над 237 милиона лева безвъзмездна финансова помощ, като до момента са сключени 91 договора за 75,8 милиона лева", каза тя. Василева отбеляза, че Черно море трябва да се превърне в модел за синя икономика, в която растежът върви ръка за ръка с опазването на околната среда. "Наши ориентири са Зелената сделка, Стратегическият подход за Черно море и Пактът за океаните. Необходими са ясни приоритети, базирани на партньорствата", подчерта заместник-министърът, предаде БТА.

По думите ѝ черноморските общини трябва да бъдат авангардът на този преход чрез смели инвестиции в градовете, подкрепени от ефективно публично-частно партньорство с бизнеса и науката.

Нужни са ни среда на доверие и намаляване на административните бариери, добави д-р Лозана Василева.

В контекста на опазването на морската среда тя каза: "Фокусът трябва да е върху ефективни действия и иновативни бизнес модели, които доказват, че икономическият приоритет и добрият екологичен статус на морето са двете страни на една и съща монета".

