Над 8 800 са обажданията на Националната телефонна линия за деца от 1 януари до 1 май

Снимка: Пиксабей

Днес - 17 май, отбелязваме Международния ден на телефонните линии за деца. Той се отбелязва по инициатива на Глобалната мрежа телефонни линии за деца – Child Helpline International. Държавната агенция за закрила на детето и Националната телефонна линия за деца 116 111 са част от нея с още над 133 страни.

От началото на тази година до 1 май 2026 г. на НТЛД 116111 са постъпили общо 8 838 обаждания, предава БГНЕС. От тях 4 660 са проведените консултации. Подадените сигнали за дете в риск за този период са 715, съобщиха от Агенцията за закрила на детето.

По повод 17 май – Международния ден на телефонните линии за деца от Child Helpline International акцентират върху важността на детските линии, както и тяхното надграждане, като посочват, че те са начин децата и младите хора лесно и бързо да получат консултация, подкрепа и при необходимост да бъдат насочени към подходящи услуги.

Призивът на Глобалната мрежа телефонни линии за деца, към който и Държавната агенция за закрила на детето се присъединява, e всяко дете да има възможност да бъде чуто. От Child Helpline International си поставят за цел до 2030 г. във всяка държава по света да има детска телефонна линия.

Чрез Националната телефонна линия за деца 116111 на ДАЗД децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата. Линията е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск, тъй като има изградена връзка с Националната система 112, отделите за „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

Децата могат да бъдат консултирани и да зададат своите въпроси и онлайн, чрез чат приложението на Националната телефонна линия за деца 116111. Всеки ден от 08:00 до 20:00 часа експерти от ДАЗД са на разположение, за да отговорят на въпросите им. Чатът е достъпен за всяко дете през официалната интернет страница на Линията – 116111.bg.

