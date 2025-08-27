Над 80% спад на кражбите на коли във Варна

Пиксабей

Над 80% спад на кражбите на коли отчитат от полицията във Варна. В момента средно по 60-70 автомобила на година стават жертва на автокрадци, докато по-рано тенденцията е за около 400 коли годишно. Това каза старши комисар Красен Торимацов, директор на Областна дирекция на МВР - Варна. Сравнение с години назад многократно сме ограничили този вид престъпление, каза той, предаде Радио Варна.

По думите му спад се наблюдава и при джебчийските кражби. Торимацов предупреди, че въпреки че са намалели, все още ги има, особено в претъпкани автобуси и в близост до търговски центрове, където се струпват повече хора. Група от цивилни полицаи работят на терен за противодействие на тази престъпност, каза още той и допълни, че тази година има и много гастролиращи крадци от Румъния, Молдова, Украйна.

Голямата част от пожарите във Варна започват по непредпазливост и веднага се образуват досъдебни производства, коментира Торимацов.

Той посочи, че с цел по-бързо и по-ефективно действие, при сигнал за пожар са направени срещи с районни управления, пожарната, служители на горското и кметове и кметски наместници. Има и координация с тези органи, както и с земеделци-оператори, които помагат с тежката техника, за да има по-бърза реакция, добави началникът на полицията във Варна.

Торимацов коментира и борбата с пътния травматизъм. От година насам това е приоритет на Министерството на вътрешните работи, допълни той. Провеждат се и полицейски операции с цивилни автомобили, които работят в тази насока. Най-важната цел там да има незабавното наказание, подчерта Торимацов.

„В момента няма бум на телефонните измами. Почти всички „мулета“ се установяват и задържат, а за целта работим в тясно съдружничество с Главна дирекция( на МВР), каза още Торимацов.

