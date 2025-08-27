Над 80 акта за участие в гонки са съставени от началото на годината в София

Пекселс

Само за първите осем месеца на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки, написа министърът на вътрешните работи Даниел Митов във Фейсбук. Той посочва, че патрули на СДВР всекидневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости.

МВР ефективно засили контрола срещу незаконните гонки с мощни автомобили, които тормозят гражданите на София, коментира Митов и добавя, че само преди дни трима водачи са санкционирани за безразсъдно шофиране на столичния Околовръстен път – едно от местата, където често се организират нерегламентирани състезания.

Сред санкционираните са и младежи, които публикуват клипове с опасно шофиране в интернет. Един от тях има над 30 фиша за нарушения само от 2023 г. насам. Шофьорската му книжка е иззета, предстои и глоба от 3000 лв., а прокуратурата води разследване за хулиганство.

Подобни демонстрации на пренебрежение към закона няма да останат без последствия. Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който превръща пътя в писта за гонки и застрашава живота и здравето на хората, заявява още вътрешният министър, цитиран от БТА.

Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство във връзка с репортажи относно нерегламентирани състезания между автомобили, съдържащи съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер, съобщиха вчера от прокуратурата.

