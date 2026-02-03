Над 86 000 недекларирани евро задържаха митничарите на "Капитан Андреево"

Агенция "Митници"

86 260 недекларирани евро задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при четири отделни проверки на превозни средства, излизащи от страната.

Най-голямото количество недекларирани евро са открити на 28.01.2026 г. при проверка на товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът- турски гражданин, декларира, че превозва стока от Германия през България за Турция. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В чекмедже под леглото в шофьорската кабина, както и в джоб на якето на водача, митническите служители са установили недекларирани общо 40 000 евро.

20 000 недекларирани евро са открити при друга проверка на влекач с полуремарке, на път от Белгия през България за Турция. На 31.01.2026 г. митническите служители извършват личен преглед на водача с турско гражданство. В джобовете на якето му са открити 20 000 евро.

По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково- Териториално отделение - Свиленград.

При други два случая са установени недекларирани общо 26 260 евро. На 27 януари в джобовете на яке, поставено на леглото в шофьорската кабина, водачът е укрил 15 000 евро. Той превозвал стока от Германия през България и Турция за Йордания. На 31-ви януари, при личен преглед на немски гражданин, който пътувал сам с лек автомобил от Германия за Сирия в мъжка чанта за носене през рамо, са открити 11 260 евро.

На нарушителите са съставени актове за административно нарушение по Валутния закон, съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!