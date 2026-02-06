Над 86 000 яйца без документи, открити в два буса при акция в Харманли, ще бъдат унищожени

pixabay

Кокоши яйца без документи и превозвани нерегламентирано на територията на Харманли са насочени за унищожаване, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на официалния си сайт.

При съвместна проверка от служители на агенцията и на районното полицейско управление на два микробуса с българска регистрация са установи 86 400 кокоши яйца без етикети на български език и без придружаващи документи, установяващи произхода им.

Транспортните средства, в които са превозвани, са без регистрация по реда на Закона за храните, посочват още от БАБХ.

Последният случай на територията на региона на Хасково, при който бяха иззети стоки от животински произход заради липса на съответстващи документи, е от 20 януари тази година. Тогава при съвместна проверка на бус, влизащ в страната, инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на БАБХ и служители на Агенция „Митници“ откриха и иззеха 792 кг стоки от животински произход без необходимите документи, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!