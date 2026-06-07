Над 90 украински дрона унищожени над Русия и Черно море, България засили наблюдението

Кадър МО

През нощта руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от руското министерство на отбраната, предаде ТАСС, цитира БТА.



"През нощта в периода от 20:00 ч. до 07:00 ч. (московско време) дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 95 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужска, Курска, Новгородска, Ростовска, Смоленска, Тулска, Ярославска области, Краснодарския край, Московския регион, Република Крим и над акваторията на Черно море“, гласи информацията на руското отбранително ведомство.



В петък украински морски дрон се взриви в района на румънското пристанище Констанца. В тази връзка Военноморските сили (ВМС) на България предприеха мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море.



За изпълнение на задачите се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение „Екран-М“. В наблюдението участва и вертолет „Пантер“ от състава на ВМС, който извършва въздушно наблюдение в Черно море. В готовност за поемане на задачата е и вертолет „Кугар“ от състава на Военновъздушните сили.



Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района се използват и безпилотни летателни системи. Обявена бе зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района.

Редактор "Екип на Петел",

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