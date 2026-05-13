реклама

Над 900 хиляди кв. м. обработени срещу кърлежи във Варна

13.05.2026 / 12:32 0

Булфото

Обработките срещу кърлежи във Варна вече са в ход, като до момента са третирани над 900 000 кв. м. площи в различни части на града. Това съобщи директорът на общинското предприятие "Дезинфекция, дезинсекция и дератизация" Георги Киряков.

Кампанията започна още в края на март и началото на април, но графикът на обработките до голяма степен зависи от метеорологичните условия, каза Киряков, цитиран от Радио Варна.

Силният вятър, високата влажност и валежите често налагат промени в графика, обясни още той.

Информация за обработваните райони се публикува регулярно чрез пресцентъра на Община Варна, а на място се поставят предупредителни табели. Според директора на предприятието обаче често табелите биват премахвани, което затруднява информирането на хората.

Приоритетно се обработват паркове, детски градини, междублокови пространства и други обществени места с голяма концентрация на хора и деца. Освен по предварителен график, екипите реагират и на сигнали от граждани.
Всеки сигнал се проверява на място. Анализира се каква е необходимостта и какъв тип обработка трябва да се извърши, посочи Киряков.

Сигнали могат да се подават чрез платформата на общината, по електронна поща или на телефон на предприятието.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама