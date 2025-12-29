Над 9000 лева бяха събрани за Любо Пенев във Варна

Кадър Нова ТВ

Варна отново доказа, че има голямо сърце, след като благотворителен футболен турнир под надслов „Любо, с теб сме!“ събра сумата от 9929 лева в подкрепа на легендата на българския футбол Любослав Пенев. Инициативата се проведе в Траката Парк на 27 и 28 декември, като в нея се включиха 40 отбора от Варна и региона, пише Гонг.

