Над 96 на сто от домакинствата във Варненска област имат домашен интернет
Над 96 процента от домакинствата във Варненска област имат домашен интернет, съобщиха днес от Териториалното статистическо бюро „Североизток“ в областния град. Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии е извършено през миналата година. Резултатите показват, че в сравнение с 2024 г. домакинствата с домашен интернет са се увеличи с 4,4 процента. За периода 2016-2025 г. ръстът на семействата с достъп до глобалната мрежа е 22,4 процента.
По този показател регионът е на второ място в страната. Начело е област София (столица) с 98,7 процента, при 92,8 на сто средна стойност за страната, предаде БТА.
През миналата година във Варненския регион ежедневно или поне веднъж седмично са ползвали интернет 95,3 процента от хората между 16 и 74 години. Статистиката показва, че мъжете са по-активни потребители на глобалната мрежа. Редовно сърфират 96 на сто от тях. При дамите този процент е 94,6. В сравнение с предходната година е регистриран ръст от 9 процентни пункта в регулярното използване на интернет. По този показател област Варна е на първо място в страната, заедно със столицата, докато за страната средната стойност е 86,5 на сто.
Значителни са различията при редовно използващите интернет според тяхното образование, допълват от Статистическото бюро. При хората с висше образование процентът на редовно ползващите интернет е 99,4, докато при тези с основно или по-ниско образование е около 78.
През 2025 г. малко над 40 на сто от живеещите в региона са използвали възможността да контактуват по електронен път с администрации и публични институции. По този показател областта изпреварва с над 4 процентни пункта средната стойност за страната.
През 2025 г. да пазаруват онлайн са предпочели 58,7 на сто от жителите на региона. Това е със 7,5 процентни пункта повече в сравнение със средната стойност за страната. По този показател Варна е на 5-о място у нас.
