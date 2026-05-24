Над Черноморието облачността ще бъде значителна с валежи от дъжд

Булфото

През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове в повечето райони явленията временно ще отслабнат, но през деня отново ще се активизират. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 22°.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

