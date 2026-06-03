Над Черноморието ще е слънчево, с купесто-дъждовна облачност след обяд

снимка Булфото

Ще бъде предимно слънчево, но в следобедни часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°-27°. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежи и гръмотевици, ще се активизират.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 25°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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