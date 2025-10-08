Над десет села все още са без ток в Трънско

Булфото

Съвместно с всички ангажирани институции и подизпълнители, продължават действията по възстановяване на електрозахранването в най-отдалечените населени места на територията на община Трън, съобщиха от ЕРМ Запад.

Кметът на Трън Цветислава Цветкова коментира, че към тази сутрин без електричество са над десет села. Сред тях са Реяновци, Бохова, Врабча, Проданча, Бутроинци, Дълга Лука, Долна Мелна, Шипковица, махала Полом и Ерул. Цветкова посочи, че в някои населени места е частично възстановено електрозахранването. През днешния ден се очаква екипи да започнат обход по населени места, за да отстраняват вътрешните аварии.

От ЕРМ Запад посочват, че са пренасочени допълнителни екипи от районите с вече възстановено захранване. Електроразпределителното дружество е ангажирало свои служители и подизпълнители за дейностите по рязане на дървета. Съдействие оказват и екипи на община Трън, доброволци, Държавното горско стопанство и Пожарна и аварийна безопасност. На територията на община Трън е инсталиран агрегат, а още три генератора са на разположение и в готовност да бъдат монтирани на места. Дрон подпомага работата по обследване на трасетата и бързата локализация на повредените участъци в пресечени и непроходими терени, допълват още от ЕРМ Запад.

На територията на община Трън остава в сила и обявеното в края на миналата седмица бедствено положение. Мярката бе взета с оглед падналия през изминалата седмица в района мокър и тежък сняг, както и влошената метеорологична обстановка. Във връзка с това бе задействана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT, предаде БТА.

