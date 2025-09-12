Над девет милиона души останаха без електричество в Куба

Кадър Ютуб, архив

Куба беше потопена в мрак, след като спиране на електрозахранването на територията на цялата страна - петото за по-малко от две години - остави над девет милиона души без електричество, съобщи испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирани от БТА.

Съобщава се, че инцидентът е бил предизвикан от повреда в термоелектрическата централа "Антонио Гитерас" в град Матансас, едно от най-големите и най-важни съоръжения в страната.

"Цялата национална електрическа система е прекъсната, вероятно поради неочаквано спиране на електроцентралата "Гитерас", се казва в изявление на кубинското Министерство на енергетиката и минната промишленост.

"Причините се разследват. Процесът на възстановяване вече е започнал", посочват от Министерството.

Възстановяването на услугата е бавен и сложен процес. Той включва захранване на малки мрежи със слънчеви, водноелектрически и дизелови генератори, преди те постепенно да бъдат свързани отново с електропреносната мрежа, след което да се насочи достатъчно електроенергия за рестартиране на термоелектрически централи, които формират гръбнака на електрозахранването на Куба.

Дни по-рано скъсан кабел за високо напрежение остави пет провинции в източната част на страната без електричество в продължение на няколко часа.

Куба страда от чести прекъсвания на електрозахранването, тъй като производството на електроенергия е много по-малко от търсенето, проблем, който се е влошил драстично през последните месеци. Според държавната електрическа компания "Юнион Електрика" (UNE), средното прекъсване на електрозахранването е продължило 15-16 часа на ден през месеците юли и август.

През последните две години са регистрирани други четири подобни прекъсвания, две причинени от урагани и две поради изключителната уязвимост на системата.

Повечето от кубинските топлоелектрически централи са строени преди десетилетия, като много от по-малките от тях не работят ежедневно, тъй като правителството се затруднява да внася достатъчно гориво поради недостиг на чуждестранна валута.

