Над два милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода
Пиксабей
Повече от два милиарда души по света все още нямат достъп до безопасна питейна вода.
Данните бяха представени от Организацията на обединените нации с предупреждението, че световният напредък към подобряване на водоснабдяването се бави.
28 са страните, където един на всеки четири души няма достъп до основни услуги, свързани с достъп до питейна вода.
Повечето от тези държави са в Африка.
От ООН съобщават още, че над 100 милиона души остават зависими от повърхностна вода за питейни нужди – от реки, езера и канали.
Световната здравна организация и УНИЦЕФ предупредиха, че изоставането в услугите за водоснабдяване, канализация и хигиена излага милиарди хора на риск от заболявания, предаде БНТ.
