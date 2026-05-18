Над един час обсъждаха защо се бавят преписките за издаване на ПУП във Варна

Снимка Община Варна

Над час продължи изслушването на администрацията от комисията по архитектура към Общински съвет по повод забавянето на ПУП-ове, работата по изменение на ОУП и други теми, предаде репортер на Moreto.net.



Заместник-кметът с ресор „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ Пламен Китипов посочи, че подкрепя това районните администрация да разполагат с делегирани правомощия и да поемат част от работата, въпреки че нямат такива по Закона за устройство на територията. От районно кметство „Аспарухово“ заявиха, че целият процес се затлачва още повече, защото започва едно непрестанно прехвърляне на документи.



Китипов каза още, че предстои да свикат нова среща на работата група за изменение на ОУП. На нея ще представят пилотен анализ на данни за „Пчелина“ по отношение на дължина на улична мрежа, процент на прилагане на улична регулация, въвеждане по отношение на параметрите на застрояване.



По отношение на Приморски парк има воля в администрацията да се подготви заданието за ПУП за територията и необходимия опорен план, каза зам.-кметът. Допълни, че за целта е направено заснемане на трайната растителност. Предстои да бъде попълнена тази информация в интерактивния зелен регистър, които е за вътрешна употреба на администрацията.



Съветниците дадоха одобрение за ПУП-ПРЗ за четири квартала в местност „Голям пясък“ в землището на „Владиславово“.

