Над сто венецуелци, депортирани от САЩ часове преди земетресенията, са в неизвестност

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Над сто души, наскоро депортирани от САЩ, са били настанени в хотел в Ла Гуайра, който се е срутил при опустошителните земетресения във Венецуела, като е започнала мащабна операция по издирване на оцелели и загинали под руините, съобщиха очевидци, цитирани от Асошиейтед прес.

Полетът от Маями е пристигнал в Каракас само часове преди мощните трусове в сряда. На борда му са се намирали 146 венецуелски граждани, сред които 19 жени и седем деца, сочат данни на ICE Flight Monitor – инициатива на правозащитната организация “Хюман Райтс Фърст”, която следи депортационните полети, съобщи БТА.

Петдесет и осем годишната Лизбет Портийьо разказа, че е успяла да избяга от руините на хотела заедно с около 20 други депортирани, след което групата е тръгнала по улиците в търсене на помощ.

„Вървяхме около пет километра и не спирах да плача. Нямаше никаква връзка със света“, каза Портийьо в телефонно интервю от дома си в Маракайбо.

В крайна сметка те стигнали до сграда на Националната гвардия, откъдето успели да се свържат със свои близки.

Според венецуелските власти жертвите на земетресението вече надхвърлят 1700 души.

Портийьо разказа, че е попаднала в обхвата на кампанията за масови депортации на администрацията на Доналд Тръмп. След пристигането си във Венецуела тя била отведена в хотел, където преминала медицински преглед и получила документи за самоличност. Служителите ѝ казали, че на следващия ден ще може да се прибере у дома си.

Тя била настанена в стая на втория етаж заедно с още 16 жени. Малко преди земетресението излязла на балкона да погледа морето. Спомня си, че небето било необичайно тъмно, а времето – задушно горещо. След като се върнала в стаята и легнала на леглото си, усетила как сградата започва да се люлее.

„Започнах да чувам „папа, папа, папапа“ и видях как жените около мен започнаха да падат“, разказва тя, описвайки звуците от труса. „Всички крещяха за помощ.“

Почти веднага последвал втори силен трус.

„Паднах и останах затрупана под греда. След това обаче земята отново се разтресе, отломките се разместиха и успях да се измъкна“, казва Портийьо, която все още има синини по цялото тяло.

Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) не е отговорила веднага на запитване на Асошиейтед прес за коментар.

Джени Родригес, на 24 г., заяви пред телевизия “Телемундо”, че също е била на борда на депортационния полет и е била настанена в хотела.

„Бях заклещена под развалините. Един мъж, който беше на същия полет, дойде при мен. Успях да освободя ръката си, хванах го за панталона и го помолих за помощ“, разказва тя. „Благодарение на Бог и на него успях да се измъкна.“

Лиляна Рохас съобщи пред “Тлемундо”, че продължава да издирва своя 33-годишен партньор.

От центъра за задържане в Ел Пасо, щата Тексас, където той е бил държан преди депортирането си, са ѝ потвърдили единствено, че е върнат във Венецуела.

„Никой не дава никакви отговори“, каза Рохас.

Редактор "Екип на Петел",

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