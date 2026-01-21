Надежда Бобчева: Към днешна дата нямаме подписан нито един договор

кадър: Bulgaria ON AIR

Има две зони - осма и девета зона, районите "Витоша", "Младост", голяма част от районите "Триадица" и "Овча купел", чиито договори изтичат догодина. Към днешна дата там нещата изглеждат добре. От 1 януари имаме подписан договор със "Соф Еко строй" за "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село". Това обяви зам.-кметът по "Екология" на Столичната община Надежда Бобчева в предаването "Денят ON AIR" във връзка с кризата с боклука.

Регионалната здравна инспекция е издала предписание, в което се твърди, че Столичната община е длъжна да осигури непрекъсваемост на услугата, уточни тя.

"Изпратихме запитване към Агенцията за обществените поръчки. Своите аргументи имаме в тази посока. Анексите са подписани въз основа на онова, което е било изтълкувано. Анексите са временни решения, които сме предприели от гледна точка на това, че в голяма част от зоните в поръчката на Столичната община сме в съдебна фаза и вървят спорове, жалби, свързани с нашия избор или отстраняването на съответните участници. В момента, в който имаме съдебни решения, ще предприемем нужните действия", обясни Бобчева пред Bulgaria ON AIR.

Опозицията твърди, че Столичната община, в частност кметът Васил Терзиев, не си е свършил работата навреме.

"Към днешна дата сме в сериозни съдебни спорове и дела. В голямата си част има забавяне в процесите, дори във вземането на решения - първо в самата Агенция за обществени поръчки, после обжалванията, които тръгнаха. Всичко в момента е в ръцете на съда", изтъкна зам.-кметът по "Екология" на Столичната община.

Попитана дали има противопоставяне на едни хора с прякори спрямо други хора с прякори, Бобчева каза: "Към днешна дата нямаме подписан нито един договор. Твърдя го отговорно. Информацията е публична. Това какви хора участват в обществените поръчки, ние нямаме никакъв контрол".

Тя подчерта, че стремежът е да се защити общественият интерес, да продължи услугата и това да се случи на приемлива цена.

"Този бизнес е от изключителна важност за обществения живот. Ако нямаме нормално сметосъбиране, се нарушават системите, има проблеми от страна на гражданите. Турският консорциум, който участва в обществената поръчка, е един от участниците, които предложиха цена, която се оказа, че се доближава до тази, която общината е планирала, и в пъти по-ниска от някои от другите предложени цени", коментира Бобчева.

Тя поясни, че едно от изискванията на Столичната община е доказване на опита в дейността.

"Щом комисията е приела договорите, значи това не може да бъде поставено под съмнение. Според информацията от колегите, наистина изпълнява такава дейност в градове в Турция", отбеляза още зам.-кметът по "Екология".

"От сегашна гледна точка смятаме, че предоставянето на услугата трябва да бъде комбинация от общински капацитет, външни изпълнители, дори "Соф Еко строй" да сложа в това уравнение. Старали сме се да увеличим общинския капацитет, за да не можем да бъде обект на натиск, на какъвто сме в момента. Първо, за "Соф Еко строй" беше гласуван заем от 9 млн. лв., с които да бъде увеличен техният капацитет. Работим за увеличаване на капацитета на Столичното предприятие за отпадъци. Обявихме обществена поръчка за нова техника", обобщи Бобчева.

