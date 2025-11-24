Надежда Нейнски: В такава геополитическа мъгла трябва да се държим за осевата линия

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Когато има мъгла, човек винаги трябва да държи осевата линия. А в тази мъгла в геополитиката в момента осевата линия, към която трябва да се придържаме, е правовият ред. За всеки справедлив и траен мир е различно нещо, гаранции за сигуурност също означава различни неща за Русия, за САЩ и ЕС - там са различията.

Това коментира пред Нова тв Надежда Нейнски.

Първоначално планът за мир на Тръмп беше наистина шокиращ, защото дефакто означава капитулация на Украйна, така че е разбираема емоционалната реакция на президента Зеленски. В случая е трудно да се направи прогноза, но за мен още като излязоха 28-те точки си спомних за проловутото "закотвяне". Т.е. по време на преговори едната страна прави абсолютно неприемливо и възмутително предложение, което изважда от релси другата страна, а след това постепенно започва да се отказва от своет опредложение и по този начин отсрещната страна мисли, че е спечелила, но всъщност печели първия със своя ход. Смятам, че тези 28 точки бяха буквално провокация към всички страни в преговорите и сега се започва процес на договаряне, на отстъпки, на търсене на приемлива страна, коментира тя.

Когато говорим за територии - Путин нападна Украйна не заради територии. Той искаще Украйна да капитулира още в началото, Зеленски да бъде отстранен и така той да подчини Украйна. Украйна е едно предмостие за по-добро нападение на онези страни от бившия Източен блок, които след края на Студената война направиха друг избор. Путин винаги е искал да се договори със САЩ за нови зони на влияние и Източна Европа според неговите прадстави трябва да се върне в неговата зона на влияние. Т.е. стратегическите цели на Русия до този момент са неизпълнени. И затова чрез такова споразумение той иска да компенсира това, което той не успя да направи на бойното поле. Защотно желанието да се вземат територии, които не са окупирани от руската армия показват, че той се стреми именно към този тип компенсация, коментира тя.

Трябва да се прави разлика между дефакто и деюре. Когато говорим за това какво е приемливо, трябва да знаем, че Путин фактически атакува международния правов ред. Ако се допусне размяна на територии, това ще доведе до прецедент, който може да доведе до десталбилизация на цяла Европа, което може би е и целта на Путин. Т.е. темата с териториите не може да се взема така произволно, там в крайна сметка живеят хора, посочи Нейнски.

Русия разруши доверието в самата себе си, тъй като тя наруши редица международни споразумения, обясни тя.

Смятам, че Зеленски има сериозни аргументи, защото зад него стои обединена Европа. Тя не може да си позволи крачка назад. Така че тази сериозна европейска заявка, окято се дава в Женева, дава път за един справедлив мир за Украйна. Тръмп няма интерес да конфронтира докрай, тъй като САЩ има нужда от Европа. Русия е несигурен съюзник, докато Европа е сигурен съюзник, така че остър сблъсък между САЩ и Европа не може да се случи, коментира тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!