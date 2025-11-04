Надежда Нейнски накара президента да се почувства неудобно

Редактор: Недко Петров

Надежда Нейнски засипа с тежки критики президента на страната. Според бившия външен министър Румен Радев е направил нещо недопустимо.

Големият проблем в България е, че не обществото е разделено, защото обществото се разделя по трудни въпроси. Проблемът е, че институциите са разделени, защото големият липсващ в днешния ден бе президентът на България, който през май искаше референдум за еврото, но тогавашният председател на Народното събрание не допусна това предложение да се гласува, започна Нейнски.

Това показва, а и следейки как той процедира, че той се възползва от страховете на хората. Аз разбирам хората, които се страхуват от промяна, тъй като всяка промяна, особено в такива мащаби, крие притеснения, и това е нормално. Но не разбирам как държавния глава може да се възползва от страховете на хората за своя политически дневен ред. За мен това е абсолютно неприемливо, добави дипломатът.

Затова е важно какво мнозинство ще има в България, за да провежда реформи, защото имаме нужда от реформи. То трябва да бъде реформаторско мнозниство. Много бих искала да е дясно центристко, защото аз съм била член на дясно центристко правителство, и знам как нашето правителство направи фундаментални реформи, за да започне преговорите с Европейския съюз. Надявам се дясно центриско правителство да направи реформи, с които да убеди българите в смисъла на това да сме членки на еврозоната, каза в „Още от деня“ Надежда Нейнски.

