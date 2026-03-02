Надежда Нейнски се видя с посланика на САЩ у нас и обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Снимка: Министерство на външните работи

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в България, обсъдиха трудната ситуация в Близкия изток и Иран, като акцент бе поставен върху гаранциите за сигурност за Европа при евентуална ескалация и разширяване на конфликта. Това съобщиха от Министерството на външните работи на сайта си.

В събота САЩ и Израел предприеха мащабна атака срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранската общественост да "вземе контрол върху собствената си съдба", предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА. При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.

Министър Нейнски постави въпросът за отпадането на визите за българи, които желаят да посетят САЩ. Двете страни се обединиха около желанието си за задълбочаване на отношенията в областта на технологиите, отбраната и енергетиката. Бе обсъдено участието ни на Трансатлантическата среща за газова сигурност и в частност вертикалният газов коридор. Българският външен министър подчерта необходимостта от дерогация за "Лукойл" до успешното приключване на преговори за продажба. Отчетен бе интересът на американски компании, добиващи и доставящи втечнен газ, за разширяване на тяхното присъствие и инвестиционна дейност в България.

България изрази желание да се включи в инициативата Pax Silica в контекста на сътрудничество в областта на високите технологии, изкуствения интелект и центровете за данни. Обсъден бе и напредъкът по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй" с американската технология AP-1000, добавят от министерството.

По-рано днес служебният министър на външните работи Надежда Нейнски разговаря по телефона с колегите си от Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ) за ситуацията в Близкия изток.

Преди това Нейнски разговаря и с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!