Надежда Нейнски за Зафиров в Пекин: Когато си вицепремиер, никога не си в отпуск

Ние юридически сме европейска държава, но доколко това европейско членство се превръща в инструмент да решаване на проблеми зависи от начина, по който се прави вътрешна политика. Тук стигаме до това какви сигнали изпраща България зад границите си. Какви сигнали изпраща президентът на страната или пък фигури като вицепремиера Зафиров, който отива в Китай и казва, че бил поканен като лидер на партия. Ама извинявайте, но той е поканен инстуционално и китайците като казват кои държави са пристъствали, те изброяват държавите, а не БСП. Така че в момента се оказва, че мнозинството в парламента не е така стабилно, както го представят, а че има политици и партии, които правят противоположни на офицалната заявка неща.

Това коментира пред бТВ дипломатът Надежда Нейнски.

Според мен това е много сериозен проблем за правителството и няма как да бъде омаломажен. Оправданието, че Зафиров бил в отпуск, няма такива неща! Когато си вицепремиер не си в отпуск, ти отиваш като вицепремиер на посещения, коментира той.

Не е добре, ако премиерът Желязков наистина не е знаел, че Зафиров ще ходи в Пекин. Това не говори добре. В крайна сметка, когато имаш коалиция , партньорите в нея трябва да си говорят, тъй като правят политика, взимат решение. Тук става въпрос за колективна отговорност. А станалото значи, че или няма комуникация между тях, в което аз не вярвам, или са преценили, че могат да си го позволят, коментира тя.

Разбира се, че Китай е патньор на България и е важен за нас. Политиката спрамо Китай на България с е пречупва през европейската политика спрямо Китай. Ако всеки в държавата си прави каквато си иска политика в ЕС, силата на съюза, онова заради които всички ние сме станали членки на този съюз, практически ще се обезсмисли. Само че една политика ще прави Германия с Китай, съвсем друга ще е българската, закото мащабът и възможностите на двете страни са различни, нали. Помните, че когато имаше проблем с газа, Русия продаваше на Германия много по-евтин газ в сравнение с този на България, независимо от заявките им колко много ни били обичали, обобщи Нейнски.

