Надежда Йорданова: Изборите може да се проведат на 29 март или 12 април

Бивш правосъден министър разкри кога ще се проведат предсрочните парламентарни избори.

България се намира в ситуация на остра политическа криза, породена от "завладяната държава", а коалицията ПП – ДБ няма да прави опити за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание. Това заяви бившият правосъден министър Надежда Йорданова в ефира на "Дарик Радио". Тя бе категорична, че след като президентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат на коалицията, те ще върнат празна папка.

"Абсолютно сме убедени от ПП – ДБ, че нашата коалиция няма да прави опити за съставяне на правителството в 51-вото Народно събрание. Ние смятаме, че то, за съжаление, е изчерпано", посочи Надежда Йорданова. Според нея предстоящите избори са възможност за решаване на стратегическата задача по "освобождаване на корумпираната държава".

Надежда Йорданова прогнозира, че новите парламентарни избори могат да се проведат на 29 март или на 12 април 2026 година. Тя подчерта, че политическата рулетка трябва да приключи бързо, за да се назначи служебно правителство в края на януари.

Бившият министър обвини Бойко Борисов в зависимост от Делян Пеевски, което според нея е попречило на "демонтирането на завладяната държава". "Видяхме, че Делян Пеевски е най-големият проблем на страната. Не става дума за конкретно лице, а за дълбоко порочен и грабителски модел", заяви съпредседателят на парламентарната група на ПП – ДБ.

В коментар относно влизането на България в еврозоната, Надежда Йорданова отбеляза, че страната преминава сравнително плавно през прехода, въпреки че призна за съществуващи затруднения при малките търговци. Тя изрази гордост от българските евромонети с надпис "Боже, пази България", които ще се ползват от над 430 милиона граждани.

От ПП – ДБ ще настояват за връщане на "истинския" машинен вот, а не машините да се ползват само като принтери. Според Йорданова, 100% машинно гласуване е задължителна предпоставка за честни избори. Тя призова и за оставката на Борислав Сарафов, като заяви, че прокуратурата под негово ръководство не може да бъде гарант за законността на вота, пише dunavmost.com.

