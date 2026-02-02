Надежда Йорданова: Настояваме да предложат нов временно и. ф. главен прокурор

Снимка: Булфото

ПП-ДБ ще отиде на консултации в Президентството за избор на служебен премиер с искане бъдещият служебен министър на правосъдието да предложи нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Това заяви в интервю за “Нещо повече” по БНР - Хоризонт съпредседателят на парламентарната група Надежда Йорданова, част от ръководството на “Да, България”.

“Настояваме служебното правителство и служебният министър на правосъдието да предложат нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Борислав Сарафов трябва да си отиде от кабинета на главния прокурор незабавно и служебният министър на правосъдието трябва да започне тази процедура”, категорична бе Йорданова.

Народният представител подчерта, че парламентарната ѝ формация ще настоява президентът Илияна Йотова да наложи вето на промените в Изборния кодекс, лимитирали броя изборни секции в страни извън Европейския съюз до максимум 20, с което ефективно се ограничават вече гарантирани граждански права за демократично участие, съобщават от “Да, България”.



На въпрос от водещата относно промените в Конституцията, засягащи статута на служебното правителство, Йорданова отново уточни, че предложението да се избира служебен премиер от списък или т. нар. “домова книга” е дело на ГЕРБ.

“Нашето предложение беше функциите на служебното правителство да се изпълняват от последния редовен кабинет, какъвто е преобладаващият модел в повечето западноевропейски демокрации”, каза още Йорданова.

Съпредседателят на парламентарната група напомни, че ПП-ДБ носи огромна отговорност към стотиците хиляди протестиращи, свалили правителството на Росен Желязков през декември 2025-а година. Според нея това задължава трите партии в коалицията да работят още по-добре за разширяване на политическото представителство на меритократичен принцип, както и за успешно изпълнение на исканията на протеста - срещу завладяната държава, за независима съдебна власт и за провеждането на честни парламентарни избори.

“Трябва да проявим политическа зрялост и да изпълним тази задача. Преговорите между политически партньори в коалиция са нещо нормално. Трябва да се постигне коалиционно споразумение и да се реши формулата за явяване на избори. За да постигнем решение, трябва да проведем преговори и това е най-нормалното и демократично нещо, което се случва в демократичния пейзаж”, подчерта бившият правосъден министър.

“Условията, при които предстои да се явим на избори, са различни от онези на 27 октомври 2024-а година. Много неща се случиха, появява се и нов играч на парламентарната арена. Това е още един допълнителна причина много ясно да си изговорим какво казваме като коалиция на избирателите ни, какъв отбор им представяме и колко способен е той да защити съответните приоритети”, заключи Йорданова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!