Надежда Йорданова: Няма да осигурим комфортна тишина на управляващите

"Ще бъдем конструктивна опозиция, но няма да мълчим и да осигурим комфортна тишина на управляващите. Внимателно ще следим всяка стъпка, всяко действие, всяко предложение и ще критикуваме, когато видим моменти за притеснение. Ще предлагаме решения и ще водим конструктивен диалог".

Това заяви пред БНР Надежда Йорданова – председател на ПГ на "Демократична България" в 52-рото НС.

Тя отправи критики към новия правосъден министър заради липсата на публични позиции по важни за системата въпроси: "Има риск отново да се върнем към времето "Ти си го избра", особено като имаме предвид и професионалната биография на настоящия министър на правосъдието – светят червени лампички".

Вчера от "Прогресивна България" внесоха промени в Закона за съдебната власт, свързани с предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет. От "Демократична България" заявиха, че ще подкрепят тези промени на първо четене като знак за конструктивен парламентарен диалог, но и че в промените има липси.

"Част от идеите, които ПБ е внесла в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, съвпадат с наши идеи, които ние отстояваме от години. На първо място – предвижда се ограничаване или мораториум върху част от правомощията, включително и определени видове кадрови правомощия - за назначаване в съдебната власт от страна на ВСС с изтекъл мандат. Това е необходимо да се направи. Друг е въпросът да се намери точният баланс. Освен това правото на министъра на правосъдието да обжалва решения на ВСС. На трето място – особено важен момент е връщането на разглеждането на жалбите при отчуждаване на имоти за държавни нужди отново към административните съдилища по местонахождение на имотите и така да се спре възможността ВАС да се разрасне необосновано много", посочи Надежда Йорданова положителните неща сред предложеното.

Има няколко теми обаче, които будят сериозно безпокойство, допълни тя и конкретизира: "Първото е свързано с критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на ВСС и на Инспектората към него. Няма завишаване на изискванията за задълбочаване на проверките, т.е. да стане по-сериозно ситото, през което трябва да минат тези кандидати, за да сме сигурни, че отговарят на високи професионални и нравствени качества. След като се нагледахме какво се случва – кръговете от "нотариуси", "пещерите с джуджета" в съдебната власт – всички свързаности, всички тайни зависимости трябва да бъдат осветлени. Според нас е добре в закона да се засилят проверките".

Другото, което притеснява ДБ, е, че продължава, според ПБ, процесът на номинации – кой може да предлага членове във ВСС и Инспектората, да е много затворен. Според нея процесът на номинации трябва да бъде по-широко отворен: "Решението пак е в НС, но ветрилото от кандидати да бъде по-широко".

По думите ѝ липсват гаранциите за партийна неутралност, пише novini.bg.

И още: "Предлага се изборът от професионалната квота на ВСС да бъде на ниво окръжни съдилища и да бъде проведен в рамките на 1 месец. Този срок изглежда крайно недостатъчен. Освен това изборните секции на места стават твърде малко. Когато малък кръг хора гласуват, тогава тайната на вота е застрашена, а това притеснява".

По думите ѝ това са теми, за които от ДБ ще настояват да се намери решение.

