Надежда Йорданова: Затвориха ушите и очите на опозицията

Стопкадър бТВ

Бивш министър на правосъдието отправи сериозни критики към управляващата партия.

Председателят на парламентарната група на „Да, България“ Надежда Йорданова коментира предложенията за промени в правилника на Народното събрание.

Йорданова подчерта, че предложенията на управляващото мнозинство „будят голямо безпокойство“, защото според нея „се ограничава парламентарният контрол“ и „възможността за реализиране на законодателната инициатива“.

„Ограничава се времето за запознаване и за участие в законодателния процес“, каза тя и допълни, че според нея „се затварят ушите и очите на опозицията“.

По думите ѝ се предвижда отпадане или ограничаване на задължението на държавните органи и местната власт да предоставят информация на народните представители в определени срокове. Тя определи това като „един от най-ефективните инструменти за контрол и работа на опозицията“.

„За съжаление, това, което виждам до този момент е, че управляващото мнозинство отказва да чуе нашите аргументи“, заяви в "Лице в лице" Йорданова и допълни, че мотивите за промените, свързани с „по-ефективен законодателен процес“, според нея прикриват други цели.

Тя даде пример с предложението комисии да могат да се свикват и да разглеждат законопроекти в много кратки срокове, включително до 24 часа след разпределението им, дори когато става дума за обемни законопроекти.

„Кога да се подготвиш, кога да изразиш становище, кога да потърсиш експертен съвет и да вземеш дебат?“, коментира тя.

Йорданова посочи, че част от предложенията връщат практики от времето на „Тройната коалиция“ и предупреди, че подобен подход може да доведе до прибързани решения.

Депутатите обсъждат новия правилник на НС, предложен от „Прогресивна България“

Според опозицията в парламента новите правила целят да ги заглушат

Тя даде пример с кризисни ситуации като случая с КТБ, когато, по думите ѝ, е било важно да се избегнат прибързани законодателни действия.

По отношение на достъпа до информация Йорданова подчерта, че съществува съществена разлика между правата на депутатите и тези по Закона за достъп до обществена информация.

„За депутатите е повече. Например достъп до търговска тайна, достъп до класифицирана информация“, каза тя, като уточни, че това позволява по-ефективен парламентарен контрол.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!