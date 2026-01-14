Надежда Йорданова върна мандата на президента от името на ПП-ДБ
кадър Нова телевизия
редактор Веселин Златков
Бившият правосъден министър Надежда Йорданова прие и върна неизпълнен мандата за съставяне на правителство. Тя заяви от името на ПП-ДБ, че 51-ото Народно събрание няма условия за съставяне на реформаторско мнозинство, което да разруши модела на завладяната държава.
От своя страна президентът Радев коментира, че Йорданова формално е влязла в историята като кандидат за министър-председател.
Тя каза също, че ПП-ДБ няма да позволят вотът да е със сканиращи устройства, което е подготвяно в правната комисия в парламента от бившето управляващо мнозинство. Йорданова призова за 100% машинно гласуване и се обърна към гражданите да излязат тази вечер на протест за това.
„Въпросът не е кога, а какви избори ще правим. Не очаквам политически лидери да ми казват кога да са изборите, а да се запознаят с решението на Конституционния съд, който показа част от безобразията на последния парламентарен вот”, заяви държавния глава.
