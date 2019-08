Надежда за вида: роди се бял носорог чрез изкуствено оплождане

profit.bg

Южен бял носорог, заченат чрез изкуствено осеменяване, се роди в зоопарка в Сан Диего, съобщават световните агенции.

От управата на зоологическата градина посочват, че това е "исторически етап" в борбата за спасяване на вида, застрашен от изчезване.

Майката Виктория и бебето се чувстват добре. Според служителите тя редовно кърми детето си и се грижи за него. Малкият носорог вече ходи.

Раждането на малкото е важна крачка напред в борбата за спасяване на белия носорог.

Популацията им в природата включва около 18 000 екземпляра. Техният брой обаче намалява бързо заради бракониерството в Южна Африка.

Успешното изкуствено осеменяване, осъществено в Сан Диего, дава надежда за възраждане и на северния бял носорог.

В момента от този вид в света има останали само два екземпляра, и двата са женски.

Последният мъжкар от вида почина през миналата година. Судан беше на 45 години. Той живееше в резерват в Кения, пазен от въоръжена охрана.

#Sudan has died. The last male #Northern #White #Rhino has passed away. We are all witness to extinction. It is forever. We must never let this happen again. #KyrieEleison #RestInPeace

