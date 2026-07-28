Надраскаха с червен спрей Паметника на жертвите на комунизма във Варна

Булфото

Паметникът на жертвите на комунизма във Варна осъмна надраскан с червен спрей.

Нарисувани са множество символи сърп и чук, изписани са и нецензурни изрази на български и на английски език.

Паметникът се намира в градинката до Градската художествена галерия и е открит през 2001 г.

Всяка година на 9-и септември Съюзът на репресираните в България и Българският демократически форум организират там заупокойна служба и дружеска среща на всички варненци, пострадали от комунистическия режим.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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