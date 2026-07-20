Надрусан крадец подкара кола, паркирана пред жилище и се блъсна с нея в центъра на Варна

Пекселс

Сигнал за кражба на лек автомобил, паркиран пред дома на собственика му, е получен в неделя около 13:30 ч. Броени минути след подаването на сигнала автомобилът е открит от униформените на Първо РУ в близост до мястото, откъдето е бил отнет, след като с него е било причинено пътнотранспортно произшествие.

На място е установен 24-годишен мъж, известен на МВР, за когото са събрани данни, че е съпричастен към престъплението, съобщават от ОДМВР - Варна.

Той е задържан за срок до 24 часа. При последвалата проверка с техническо средство е установено, че мъжът е управлявал автомобила след употреба на метамфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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