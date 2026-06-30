Надуваем диван се заби в скалите на Ахелой: Поне трима са в тежко състояние

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Други двама също са тежко ранени

Изключително тежък инцидент с воден атракцион помрачи следобеда в Ахелой, след като надуваемо съоръжение тип „диван“ се заби с огромна скорост в крайбрежните скали. Произшествието е станало преди около два часа, когато джет, дърпащ платформата с хора, е предприел опасна маневра, при която ситуацията е излязла извън контрол, научи Флагман.бг от очевидец. Джетът е бил управляван от българин, а туристите са евреи.

„Джетът се движеше бързо. В един момент обаче, при поредната маневра, съоръжението просто се изтърва. Поради огромната инерция надуваемият диван буквално излетя и се удари с цяла сила право в скалите. Беше страшно, хората от плажа веднага скочиха във водата да помагат“, разказа летовник пред репортер на Флагман.

Ударът в твърдата скална маса е бил изключително силен и е причинил тежки травми на един от пасажерите. Пострадалият е транспортиран с линейка на Спешна помощ, като в момента е настанен в реанимацията в критично състояние и лекарите се борят за живота му, съобщиха наши източници. Другите двама също са пострадали тежко.

На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие. Криминалисти извършват огледи и разпитват свидетели и управители на водните атракциони, за да установят чия е вината за тежкото предпразнично зануляване, дали скоростта е била съобразена и имала ли е фирмата нужните разрешителни за извършване на дейността.

Това е пореден инцидент с воден атракцион. Припомняме, че миналата година 8-годишно дете загина, падайки от парасейлинг, теглен от моторна лодка.

Редактор "Екип на Петел",

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