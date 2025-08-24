Надуват сметките за ток с изкуствен интелект

Пиксабей

Няколко американски щата вече алармираха за поскъпване в цените, a един щат дори заведе съдебно дело, което да спести над 20 милиарда долара на домакинствата. Но това далеч не е краят, а началото на дилемата с прогреса на новите технологии и това кой ще плаща за тях, съобщава NOVA.



Навлизането на изкуствения интелект в живота ни е просто дигитална трансформация - той изисква физически ресурси, които да го поддържат, а това вече ни излиза по- скъпо. Бумът на информационни централи, или т.нар data centers, поглъща огромни количества електроенергия и натоварва електропреносната мрежа.



„Изкуственият интелект – и по-специално моделите с голям обем данни – изискват огромно количество електроенергия: за обучението им, за поддържането им и дори за всяка отделна заявка. Например, един въпрос към ChatGPT изразходва около десет пъти повече ток, отколкото обикновено търсене в Google“, обясни енергийният консултант Кати Кънкел.



Всичко това води до по-висока сметка за ток. За миналата година цената на електричеството е нараснала със средно 3% в Съединените щати, а прогнозите сочат, че в Средния запад сметките на домакинствата могат да се увеличат до 60% в следващите няколко години.



Миналата година петима губернатори, сред които и Джош Шапиро от Пенсилвания, сигнализираха срещу драстичното поскъпване в сметките от PJM Interconnection, която оперира в 13 щата в Средния запад, където, на места, цените са се увеличи 9 пъти спрямо предходната година. Шапиро дори постигна споразумение с компанията, което ще спести над 21 милиарда долара в повишени цени.



„Има известно въздействие от това. В други случаи енергийните дружества вече търсят начини разходите да се начисляват по-пряко на самите дата центрове. Пример е Луизиана, където имаше казус с Meta — компанията-майка на Facebook. Те искаха да изградят огромен кампус от дата центрове там и постигнаха договорка с енергийното дружество да построи три нови електроцентрали на природен газ, за да захранва център”, посочи Кънкел.

Във Вирджиния, където е фокусиран 13% от капацитета на дата центровете в света, законодателите публикуваха доклад, според който сметките на жителите биха се увеличили с около 400 долара годишно.



„Понеже тези модели харчат много ресурси, най-вече ток, има два пътя. Първият: да станат доста по-ефективни и да използват по-малко електроенергия — така технологията става по-печеливша. А ако това не се случи, в един момент инвеститорите може да кажат: ‘Това е балон’ — и ентусиазмът към тази технология да стихне“, добави експертът.

