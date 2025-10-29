Надзорният съвет на НЗОК обсъжда здравния бюджет за 2026 г.

Снимка: Пиксабей

300 хиляди повече хоспитализации и над 230 милиона евро повече разходи за болнична помощ са заложени в проекта на бюджет на Здравната каса за следващата година.

Рамката, подготвена в евро, ще бъде обсъдена на заседание на Надзорния съвет на Касата, информира БНР.

В проекта са разчетени 2 милиона и 400 хиляди постъпвания в болница през следващата година. За сравнение – електронно отчетените до вчера брой хоспитализации вече надвишават предвидените за тази година 2 милиона и 100 хиляди.

Предвидени са повече разходи по всички дейности, свързани с оказване на медицинска помощ. С 200 хиляди е увеличен броят на процедурите по физиотерапия и рехабилитация.

Същият ръст е заложен за броя на лабораторните изследвания, който ще доближи 32 милиона дейности.

Предвидени са средства за нова амбулаторна процедура за онкоболни. Чрез нея ще се изследват гени с цел откриване на туморна мутация и определяне на прицелна терапия.

За догодина се планират и обявените да започнат тази есен скринингови програми за рак на дебелото черво и на маточната шийка чрез домашни тестове.

В проекта са заложени средства за увеличение на заплатите на медиците в част от болниците до достигане на нивата от отрасловия колективен договор.

Рамката за 2026 г. предвижда 5,3 милиарда евро за здравеопазване.

