Нагелсман ще получи солидна неустойка след оставката си

Стопкадър Спортал.бг

Оставката на Юлиан Нагелсман като селекционер на Бундестима ще доведе до значителни разходи за Германския футболен съюз (DFB), съобщава Sky Germany. Информацията гласи, че обезщетението за досегашния треньор на Маншафта, както и за неговите асистенти Бенямин Хюбнер и Бенямин Глюк, възлиза на общо 6,6 милиона евро.

Нагелсман получаваше около 7 млн. евро на година и имаше договор до 2028 г. В крайна сметка след преговори с ръководителите на местния футбол той реши да се оттегли след провала на Германия на Мондиал 2026 и ранното отпадане с дузпи от Парагвай, пише Спортал.бг.

Докато търсенето на наследник е в ход, Юрген Клоп се смята за предпочитания вариант, като самата федерация съобщи, че вече води разговори с него. Според Sky Sport бързо споразумение между Германския футболен съюз и бившия наставник на Ливърпул изглежда малко вероятно, но се очаква такова да бъде постигнато в рамките на следващите няколко седмици.

Настоящата връзка на Клоп с "Ред Бул" се счита за потенциална пречка. Въпреки това евентуално искане за компенсация от страна на концерна не се възприема като сериозно препятствие или причина за провал на преговорите. Напротив, преобладава увереността, че ако се постигне принципно съгласие с Клоп, ще бъде намерено решение и по останалите условия.

Редактор "Екип на Петел",

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