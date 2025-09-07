"Наглите" са получили над 3 милиона евро от откупи

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Вече три седмици няма следа от тримата от бандата на "Наглите", които изчезнаха безследно. Сигналът за изчезването им е подаден от близките, като един от изчезналите пропуснал дори и рожден ден на детето си, каза Лора Крумова в предаването си "На фокус" по Нова телевизия, като припомни, че "Наглите" са отговорни за общо 18 отвличания.

В предаването й бе излъчено интервю на Мариета Николаева с бизнесмена Киро Киров, който беше отвлечен преди години от "Наглите".

Мариета Николаева коментира, че "Наглите" са били прозорливи преди години, защото още тогава са "работили" в евро.

Преди 16 години получиха откупи в размер на 3 милиона и 81 000 евро от своите жертви.

Нито един от тях не е получил никакво обезщетение, въпреки че "Наглите" бяха осъдени да платят кръвнина.

Тоест тези пари са някъде, циркулират някъде и някой може да има зъб на тези тримата заради такава сума, която си е все още голяма сума, коментира Лора Крумова.

Може и между тях да има вражда, отбеляза прозорливо Мариета Николаева.

„Наглите“ са група българи, задържани през декември 2009 г. и обвинени в участие в организирана престъпна група за отвличания с цел получаване на откупи. Те са арестувани след постъпване на оперативни данни от заловен случайно при друго престъпление информатор, който предлага да съдейства срещу статус на защитен свидетел и на практика предава групата доброволно и по своя инициатива, бидейки и участник в нея. Полицията тогава кръщава операцията по задържането на общо около 25 души в София, Велико Търново и Монтана с кодовото название „Наглите“.

Първата операция се провежда в нощта на 16 срещу 17 декември 2009 г., а пет дни по-късно следва и „Наглите 2“, с още задържани. При втората операция един командос от СОБТ е прострелян в китката. По-късно част от задържаните при тези акции са изправени пред съда.

