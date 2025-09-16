Награбиха Делян Пеевски в ефира

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Темата за кметовете на Момчилград и Чепинци, които преминаха към „ДПС – Ново начало“, за да получат финансиране по проекти, бе широко обсъдена от експерти. Те не спестиха и критиките си към лидера на въпросната партия.

Според Георги Харизанов, когато държавата раздава пари, винаги има проблем, и това че има такива настроения срещу управлението, означава, че управлението не се чувства достатъчно уверено заради недоволството, което нараства.

Преразглеждането на държавни разходи във връзка и с предишните разговори за рязането на държавни разходи и рязкото свиване на държавни разходи, е безкрайно непопулярна мярка. Поради това, опасявам се, правителството не се усеща достатъчно уверено и достатъчно стабилно, въпреки приказките, че очевидно е нужно рязко рязане на държавни разходи. Тогава такива негативни примери като тези в Момчилград и Чепинци ще бъдат чувствително по-малко, заяви Георги Харизанов.

Хората декларират някак си и делегират на държавата всичката отговорност. А тя дава пари и раздадава пари за съжаление. Хората припознават правителството, че раздава пари, но в конкретни области хората казват, че това за нас го направи господин Делян Пеевски. На тази партия това е и играта й в тези райони, да си преписва заслуги. Легитимната тяхна цел и стремеж е да кажат: Ние го направихме. На места това нещо работи, колкото и да са шокирани някои хора да го разберат, но това е факт, каза още политическият анализатор.

Когато Певески казва, че работи за хората, той решава да пуска кранчето за едни или други хора, добави пък по БТВ журналистът Веселин Стойнев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!