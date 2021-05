Награда "Златно перо" 2021 на "Европейски музикален фестивал" за ДТ "Стаян Бъчваров" и маестро Борислав Иванов

Снимка ТМПЦ

„Европейски музикален фестивал“ награждава изявени български дейци на изкуството и културата с отличието „Златно перо“.

В навечерието на 24 май – Празника на българската азбука, просвета и култура „Европейски музикален фестивал“ - Кантус Фирмус, Галерия Макта и Класик ФМ радио - се обръща с признание към хората, които създават и поддържат жива искрата на българския творчески гений. В рамките на фестивалната програма 24-ма изтъкнати наши музиканти, артисти, писатели, журналисти, художници и преподаватели ще бъдат отличени с наградата „Златно перо“ за техния принос към изкуството и културата на страната.Сред лауреатите на приза са Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ по повод 100-годишния юбилей и Маестро Борислав Иванов, артистичен директор на Държавна опера Варна, по повод 90-годишния му юбилей.



Отличието „Златно перо“ 2021 се присъжда също на оперната прима Соня Йончева, кинорежисьора Людмил Стайков, художничката Анастасия Панайотова, поета текстописец Найден Вълчев, цигуларката Стойка Миланова и други.

Тържествената, 26-та поред, церемония „Златно перо“ ще се състои на 21 май от 16:00 ч. на столичното „Ларго“ с водещ Георги Митов – Геми, журналист от Classic FM радио.

„Европейски музикален фестивал” е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последните две десетилетия. Той се организира от агенция „Кантус Фирмус“ с подкрепата на Столичната община и с партньорството на Министерството на Културата на Р. България. През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др. През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столичната община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През април 2019 фестивалът бе отличен за трети път със сертификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ на Европейската комисия и Европейската фестивална асоциация.



Отличия "Златно перо" – списък на носителите за 2021 година

1. Акад. Людмил Стайков, театрален и кинорежисьор

2. Проф. Стойка Миланова, цигулар и педагог

3. Найден Вълчев, поет текстописец, писател

4. Светослав Пеев, актьор

5. Проф. Надежда Сейкова, театрален режисьор и педагог

6. Борислав Иванов, диригент

7. Проф. Емил Попов, скулптор

8. Соня Йончева, оперна певица

9. Кирил Манолов, оперен певец

10. Проф. Александър Шурбанов, поет, писател, преводач

11. Богдана Карадочева, естрадна певица

12. Анастасия Панайотова, художник

13. Драгомир Драганов, ТВ журналист и водещ на поредицата "БНТ на 60"

14. Георги Стрезов, композитор на филмова и театрална музика

15. Иво Сиромахов, писател

16. Емилия Маркова, поп и джаз певица

17. Драматичен театър "Стоян Бъчваров" – Варна, по повод 100-годишнината на театъра

18. Дора Драганова, композитор

19. Иван Вукадинов, художник

20. Зефира Вълова, цигулар

21. Гуна Иванова, фолклорна певица

22. Петко Койчев, директор на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ - Габрово

23. НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив, по повод 75-годишнината на училището

24. Награда на слушателите на Classic FM - определя се чрез предложения от слушателите* и се обявява на церемонията.

*Всеки може да заяви своята номинация за наградата на слушателите на Classic FM, като изпрати email на info@classicfm.bg не по късно от 19 май 2021.

