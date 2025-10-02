Наградиха "Черно море Тича" в общината

Снимки Фейсбук

Варненските баскетболисти получиха нужното уважение от местната власт.

След Купата на България, баскетболистите на „Черно море Тича“ за първи път в историята си спечелиха и Суперкупата на страната, побеждавайки шампиона „Рилски спортист“.

На специална церемония в Община Варна днес отборът получи почетен плакет и признание за вдъхновението, което дава на варненци.

Суперкупата беше посветена на помощник-треньора Веселин Веселинов, който стана баща на момченце – Борис, написаха на страницата на баскетболния клуб във Фейсбук.

