Наградиха петимата мъже от Годеч, спасили пострадали под връх Ком

Снимка МВР

България има своите нови герои от Годеч. Те спасиха човешки животи. Петима мъже от Годеч бяха отличени за смелост и съпричастност, показани при спасителна акция под връх Ком. Те помогнаха за извеждането на двама пострадали след катастрофа с джип в труднодостъпен планински терен, пише Блиц.

Сигналът постъпва на тел. 112 около 21.30 часа на 14 юни — мъж и жена катастрофирали с джип в труднодостъпен терен под връх Ком. Оперативната дежурна част на РУ-Годеч веднага установява връзка с пострадалите.

Оказва се, че двамата имат фрактури и травми от преобръщането на автомобила и не могат да посочат точните си координати.

Незабавно е организирано издирване. Към мястото се насочват екипи на полицията, пожарната и спешната помощ, а по-късно се включват и служители на РУ-Берковица.

В среднощната акция се включват и петима мъже от Годеч. Пръв съдействие на полицията оказва Методи Илиев, главен редактор на сайта „Актуален глас“. На фейсбук страницата на изданието той публикува кратка информация за инцидента с призив за доброволци.

На повикването се отзовават Иван Евстатиев и брат му Цветан Евстатиев, които с високопроходим джип потеглят към с. Гинци, взимайки с себе си полицай и лекар. Към тях с УТВ се присъединяват Иван Рангелов и Георги Георгиев.

Теренът е високопланински и труднодостъпен, а когато техниката не успява да достигне до пострадалите, спасителите оставят машините и продължават пеша около 500 метра надолу в стръмното дере, рискувайки собствената си безопасност.

С импровизирана носилка изкачват жената, а водача изнасят на ръце до превозните средства, след което двамата са откарани в болница.

В знак на признание директорът на ОДМВР-София ст. комисар Владимир Иванов връчи на петимата годечани почетни грамоти за гражданска заслуга. Той им благодари за проявените кураж, хладнокръвие и съпричастност, допринесли за спасяването на два човешки живота, и им пожела здраве и благополучие.

По случай професионалния празник на МВР ст. комисар Иванов награди с „писмена похвала“ оперативния дежурен служител на РУ-Годеч Мариян Златанов, който е ръководил и координирал спасителната акция, както и колегите му Владислав Иванов и Любомир Станимиров.

Редактор "Екип на Петел",

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