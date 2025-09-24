Наградиха победителите в 4-ия турнир по бодибилдинг и фитнес за купа „Класик Варна 2025“

При отлична организация и голям зрителски интерес в спортната зала на МСК „Владислав Варненчик“ в морската столица се проведе четвъртото издание на турнира по бодибилдинг и фитнес за купа „Класик Варна 2025“.



Проявата бе с благотворителна кауза под мотото „Спорт за по добър живот“ и бе открита официално от заместник-кметът на Община Варна Илия Коев.

На церемонията присъстваха още президентът на Българската бодибилдинг и фитнес федерация Иван Тодоров, директорът на Дирекция „Спорт“ към Община Варна Кристиан Димитров, Михаил Иванов, Преслав Луканов и Иван Иванов.

В надпреварата се включиха над 100 състезатели от всички лицензирани спортни клубове в страната.

Призьорите във всички дисциплини си разделиха общия награден фонд и получиха купи и медали осигурени от организаторите на турнира: СК „Класик“, БББФФ, Община Варна и Министерството на младежта и спорта.

Ето и победителите в отделните категории:

Девойки бикини 16-19 години Опън

1. Раяна Димитрова – „Драганички 3Д Тийм“ (София)

Девойки бикини 20-23 години Опън

1. Ирина Виталиевна – „Драганички 3 Д Тийм“ (София)

Младежи физика 16-23 години Опън

1. Петър Петров – „Гладиатор“ (Разград)

Младежи бодибилдинг 16-23 години до 75 кг

1. Ертан Хюсеинов – „Гладиатор“ (Разград)

Младежи бодибилдинг 16-23 години над 75 кг

1. Михаил Пенчев – „Гладиатор“ (Разград)

Мъжка физика до 173 см

1. Джан Зикриев – „Гладиатор“ (Разград)

Мъжка физика до 179 см

1. Спас Спасов – „Класик“ (Варна)

Мъжка физика над 179 см

1. Петър Петров – „Гладиатор“ (Разград)

Мъжка физика Абсолютна

1. Петър Петров – „Гладиатор“ (Разград)

Мускулеста физика Опън

1. Максим Раков – „Класик“ (Варна)

Мъже класически бодибилдинг Опън

1. Петър Иванов – „Гладиатор“ (Разград)

Ветерани бодибилдинг над 40 години Опън

1. Тимур Сеферов – „Тримонциум“ (Пловдив)

Жени бикини до 160 см

1. Юлия Ступка – „Велев“ (Варна)

Жени бикини до 164 см

1. Раяна Димитрова – „Драганички 3Д Тийм“ (София)

Жени бикини до 169 см

1. Илияна Пелтекова – „Драганички 3Д Тийм“ (София)

Жени бикини над 169 см

1. Ирина Виталиевна – „Драганички 3 Д Тийм“ (София)

Жени бикини абсолютна

1. Раяна Димитрова – „Драганички 3Д Тийм“ (София)

Жени Уелнес Опън

1. Жасмина Димитрова – „Класик“ (Варна)

Жени фит модел Опън

1. Ирина Виталиевна – „Драганички 3 Д Тийм“ (София)

Мъже класическа физика Опън

1. Милен Ганев – „Трисет“ (Русе)

Мъже бодибилдинг до 70 кг

1. Петър Петров – „Драганички 3Д Тийм“ (София)

Мъже бодибилдинг до 80 кг

1. Милен Ганев – „Трисет“ (Русе)

Мъже бодибилдинг до 90 кг

1. Ерсин Адемов – „Чани“ (Варна)

Мъже бодибилдинг до 100 кг

1. Николай Пенчев – „Гладиатор“ (Разград)

Мъже бодибилдинг над 100 кг

1. Дионисис Пустотакис – „Драганички 3Д Тийм“ (София)

Мъже бодибилдинг абсолютна

1. Милен Ганев – „Трисет“ (Русе)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!