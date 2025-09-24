Наградиха победителите в 4-ия турнир по бодибилдинг и фитнес за купа „Класик Варна 2025“
При отлична организация и голям зрителски интерес в спортната зала на МСК „Владислав Варненчик“ в морската столица се проведе четвъртото издание на турнира по бодибилдинг и фитнес за купа „Класик Варна 2025“.
Проявата бе с благотворителна кауза под мотото „Спорт за по добър живот“ и бе открита официално от заместник-кметът на Община Варна Илия Коев.
На церемонията присъстваха още президентът на Българската бодибилдинг и фитнес федерация Иван Тодоров, директорът на Дирекция „Спорт“ към Община Варна Кристиан Димитров, Михаил Иванов, Преслав Луканов и Иван Иванов.
В надпреварата се включиха над 100 състезатели от всички лицензирани спортни клубове в страната.
Призьорите във всички дисциплини си разделиха общия награден фонд и получиха купи и медали осигурени от организаторите на турнира: СК „Класик“, БББФФ, Община Варна и Министерството на младежта и спорта.
Ето и победителите в отделните категории:
Девойки бикини 16-19 години Опън
1. Раяна Димитрова – „Драганички 3Д Тийм“ (София)
Девойки бикини 20-23 години Опън
1. Ирина Виталиевна – „Драганички 3 Д Тийм“ (София)
Младежи физика 16-23 години Опън
1. Петър Петров – „Гладиатор“ (Разград)
Младежи бодибилдинг 16-23 години до 75 кг
1. Ертан Хюсеинов – „Гладиатор“ (Разград)
Младежи бодибилдинг 16-23 години над 75 кг
1. Михаил Пенчев – „Гладиатор“ (Разград)
Мъжка физика до 173 см
1. Джан Зикриев – „Гладиатор“ (Разград)
Мъжка физика до 179 см
1. Спас Спасов – „Класик“ (Варна)
Мъжка физика над 179 см
1. Петър Петров – „Гладиатор“ (Разград)
Мъжка физика Абсолютна
1. Петър Петров – „Гладиатор“ (Разград)
Мускулеста физика Опън
1. Максим Раков – „Класик“ (Варна)
Мъже класически бодибилдинг Опън
1. Петър Иванов – „Гладиатор“ (Разград)
Ветерани бодибилдинг над 40 години Опън
1. Тимур Сеферов – „Тримонциум“ (Пловдив)
Жени бикини до 160 см
1. Юлия Ступка – „Велев“ (Варна)
Жени бикини до 164 см
1. Раяна Димитрова – „Драганички 3Д Тийм“ (София)
Жени бикини до 169 см
1. Илияна Пелтекова – „Драганички 3Д Тийм“ (София)
Жени бикини над 169 см
1. Ирина Виталиевна – „Драганички 3 Д Тийм“ (София)
Жени бикини абсолютна
1. Раяна Димитрова – „Драганички 3Д Тийм“ (София)
Жени Уелнес Опън
1. Жасмина Димитрова – „Класик“ (Варна)
Жени фит модел Опън
1. Ирина Виталиевна – „Драганички 3 Д Тийм“ (София)
Мъже класическа физика Опън
1. Милен Ганев – „Трисет“ (Русе)
Мъже бодибилдинг до 70 кг
1. Петър Петров – „Драганички 3Д Тийм“ (София)
Мъже бодибилдинг до 80 кг
1. Милен Ганев – „Трисет“ (Русе)
Мъже бодибилдинг до 90 кг
1. Ерсин Адемов – „Чани“ (Варна)
Мъже бодибилдинг до 100 кг
1. Николай Пенчев – „Гладиатор“ (Разград)
Мъже бодибилдинг над 100 кг
1. Дионисис Пустотакис – „Драганички 3Д Тийм“ (София)
Мъже бодибилдинг абсолютна
1. Милен Ганев – „Трисет“ (Русе)
