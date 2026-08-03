Наградиха победителите в турнира по тенис „Про-Ам“ за Купата на кмета на Варна

Снимки: Община Варна

Успешно приключи 27-ото издание на турнира по тенис „Про-Ам“ за Купата на кмета на Община Варна. Традиционната надпревара се проведе през уикенда на кортовете в Морската градина и бе организирана от ТК „Черно море Елит“ със съдействието на Община Варна.

Шампиони в тазгодишното издание станаха Пламен Милушев и Радослав Владимиров, които във финалната среща победиха Любослав Иванчев и Ивайло Божков с категоричното 6:2, 6:1. С успеха си те заслужено спечелиха купата на турнира.

Наградите на победителите и финалистите бяха връчени от директора на ОП „Спорт - Варна“ Юрджан Ахмед. Той поздрави участниците за високото спортно майсторство, коректната игра и спортсменския дух, демонстрирани по време на състезанието. В приветствието си Ахмед благодари на организаторите, партньорите и всички, които допринасят за провеждането на турнира, превърнал се в една от емблематичните любителски тенис прояви в спортния календар на Варна.

На церемонията по награждаването присъстваха още директорът на дирекция „Спорт“ към Община Варна Георги Арнаудов, председателят на ТК „Черно море Елит“ Огнян Илиев, олимпийският шампион по бокс Ивайло Маринов, главният треньор на клуба Кристиан Илиев.

И тази година турнирът събра десетки участници и любители на тениса, които превърнаха състезанието в истински празник на спорта. Събитието е сред традиционните прояви в спортния календар на Община Варна и допринася за популяризирането на тениса, активния начин на живот и любителския спорт в града.

Редактор "Екип на Петел",

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