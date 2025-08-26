Наградиха победителите в юбилейния детски турнир по шахмат „Морско конче“ във Варна

Снимка: Община Варна

С участието на 150 състезатели от 5 държави в НСБ „Спорт палас“ завърши юбилейното 50-то издание на най-стария детски шахматен турнир в Европа – „Морско конче“.

Организатор на надпреварата, валидна и за Национална купа България, е ШК „Георги Даскалов“ с председател Красимир Даскалов, със съдействието на Община Варна.

Младите таланти премериха сили в 7 кръга по швейцарската система, разделени в няколко възрастови групи.

Най-малки участници в турнира са Пламена Йорданова и Никола Симеонов, а най-големи Кристиана Данева и Стефан Узунов, сподели неуморимият двигател на събитието Коста Ангелов.

Класиралите се от първо до шесто място във всички възрасти си разделиха общия награден фонд и получиха купи, медали и грамоти от организаторите.

Класиране

Момчета до 8 години

1. Павел Лозанов – (Пристис Рс)

2. Мартин Трифонов

3. Велизар Петков – (Етър)

Момичета 8-10 години

1. Ния Бурванова – (ЦСКА)

2. Ивона Русева – (Дунав Рс)

3. Ема Бонева – (ЦСКА)

Момчета до 10 години

1. Любомир Коларов – (Славия)

2. Иван Екимов – (Орловец Гб)

3. Добромир Тотев - (Шумен)

Момчета до 12 години

1. Герман Калиниченко

2. Борислав Желязков – (Шумен)

3. Мартин Кьосев – (Пристис Рс)

Девойки 12-14 години

1. Михаела Маринова - (ЦСКА)

2. Катерина Бояджиева – (Спартак Пл)

3. Спасимира Русева – (Дунав Рс)

Юноши до 14 години

1. Александър Атанасов – (Тунджа 2009)

2. Атанас Вангелов – (Свиленград 2013)

3. Никола Нейчев – (Асеневци В.Т)

Юноши до 16 години

1. Стефан Узунов – (Каиса Вн)

2. Олександър Безейко – (Украйна)

3. Александър Валентинов – (ЦСКА)

