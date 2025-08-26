Наградиха победителите в юбилейния детски турнир по шахмат „Морско конче“ във Варна
Снимка: Община Варна
С участието на 150 състезатели от 5 държави в НСБ „Спорт палас“ завърши юбилейното 50-то издание на най-стария детски шахматен турнир в Европа – „Морско конче“.
Организатор на надпреварата, валидна и за Национална купа България, е ШК „Георги Даскалов“ с председател Красимир Даскалов, със съдействието на Община Варна.
Младите таланти премериха сили в 7 кръга по швейцарската система, разделени в няколко възрастови групи.
Най-малки участници в турнира са Пламена Йорданова и Никола Симеонов, а най-големи Кристиана Данева и Стефан Узунов, сподели неуморимият двигател на събитието Коста Ангелов.
Класиралите се от първо до шесто място във всички възрасти си разделиха общия награден фонд и получиха купи, медали и грамоти от организаторите.
Класиране
Момчета до 8 години
1. Павел Лозанов – (Пристис Рс)
2. Мартин Трифонов
3. Велизар Петков – (Етър)
Момичета 8-10 години
1. Ния Бурванова – (ЦСКА)
2. Ивона Русева – (Дунав Рс)
3. Ема Бонева – (ЦСКА)
Момчета до 10 години
1. Любомир Коларов – (Славия)
2. Иван Екимов – (Орловец Гб)
3. Добромир Тотев - (Шумен)
Момчета до 12 години
1. Герман Калиниченко
2. Борислав Желязков – (Шумен)
3. Мартин Кьосев – (Пристис Рс)
Девойки 12-14 години
1. Михаела Маринова - (ЦСКА)
2. Катерина Бояджиева – (Спартак Пл)
3. Спасимира Русева – (Дунав Рс)
Юноши до 14 години
1. Александър Атанасов – (Тунджа 2009)
2. Атанас Вангелов – (Свиленград 2013)
3. Никола Нейчев – (Асеневци В.Т)
Юноши до 16 години
1. Стефан Узунов – (Каиса Вн)
2. Олександър Безейко – (Украйна)
3. Александър Валентинов – (ЦСКА)
